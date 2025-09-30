Donald Trump setzt der Hamas eine Frist von wenigen Tagen für die Zustimmung zum Gaza-Plan. Bei Ablehnung drohe den Islamisten laut Trump „ein sehr trauriges Ende“.

red/AFP 30.09.2025 - 15:51 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat der Hamas eine Frist von "drei oder vier Tagen" gesetzt, um dem Friedensplan für den Gazastreifen zuzustimmen. "Wir warten nur noch auf die Hamas", sagte Trump am Dienstag in Washington. Sollten die Islamisten den Plan ablehnen, erwarte sie "ein sehr trauriges Ende", betonte der Präsident.