In London treffen sich Mitglieder der verbotenen Gruppe Palestine Action zu einer Protestaktion. Auch Greta Thunberg ist dabei. Die Polizei schreitet ein.
23.12.2025 - 13:55 Uhr
Die schwedische Klima- und Gaza-Aktivistin Greta Thunberg ist während einer Protestaktion in London verhaftet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Polizei. Ihr wird vorgeworfen, mit einem Plakat ihre Unterstützung der in Großbritannien verbotenen, propalästinensischen Organisation Palestine Action kundgetan zu haben.