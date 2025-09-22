Gaza und die Folgen: Israel ist isoliert

Die Terrorgruppe Hamas wollte mit ihrem Angriff auf Israel arabische Länder zwingen, die Annäherung an den jüdischen Staat zu stoppen, und damit ein breites Bündnis gegen den Iran verhindern. Die Hamas nahm den Tod von zehntausenden Menschen in Kauf, doch sie rechnete nicht damit, dass Israel die bis dahin geltenden Regeln des Konflikts ignorieren würde. Premier Benjamin Netanjahu ließ den Iran selbst und seine Verbündeten im Libanon und im Jemen bombardieren. Zeitweise sah es so aus, als könnte Israel den Nahen Osten nach seinen Vorstellungen neu ordnen. Seine Überlegenheit ist erdrückend. Doch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verspielte diesen Vorteil. Israel handelte sich mit seiner Rücksichtslosigkeit im Gaza-Krieg den Vorwurf des Völkermords ein und schockierte die Araber mit dem Luftangriff auf Katar, von Massenvertreibungen ist die Rede.