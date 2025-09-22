 
  4. Israel ist isoliert

Gaza und die Folgen Israel ist isoliert

Gaza und die Folgen: Israel ist isoliert
Flüchtlinge im Gazastreifen Foto: AFP

Das rücksichtslose Vorgehen der Israelis im Gaza-Krieg verprellt Verbündete und versöhnungsbereite Nachbarstaaten, meint unser Nahost-Korrespondent Thomas Seibert.

Knapp zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Krieges wird die politische Landkarte des Nahen Ostens neu gezeichnet. Zunächst fühlten sich Israel und die USA als Gewinner, doch inzwischen wendet sich das Blatt.

 

Die Terrorgruppe Hamas wollte mit ihrem Angriff auf Israel arabische Länder zwingen, die Annäherung an den jüdischen Staat zu stoppen, und damit ein breites Bündnis gegen den Iran verhindern. Die Hamas nahm den Tod von zehntausenden Menschen in Kauf, doch sie rechnete nicht damit, dass Israel die bis dahin geltenden Regeln des Konflikts ignorieren würde. Premier Benjamin Netanjahu ließ den Iran selbst und seine Verbündeten im Libanon und im Jemen bombardieren. Zeitweise sah es so aus, als könnte Israel den Nahen Osten nach seinen Vorstellungen neu ordnen. Seine Überlegenheit ist erdrückend. Doch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verspielte diesen Vorteil. Israel handelte sich mit seiner Rücksichtslosigkeit im Gaza-Krieg den Vorwurf des Völkermords ein und schockierte die Araber mit dem Luftangriff auf Katar, von Massenvertreibungen ist die Rede.

Westliche Länder distanzieren sich und erkennen Palästina als Staat an. In arabischen Hauptstädten gilt nicht mehr der Iran als größte Gefahrenquelle in Nahost, sondern Israel. Alte Partner des Westens wie Saudi-Arabien bitten nicht die USA, sondern die islamische Atommacht Pakistan um Hilfe. Israel hat sich isoliert – und die Konsequenzen werden jetzt sichtbar.

Weitere Themen

Trauerfeier für rechten Aktivisten: Für viele war Charlie Kirk wie Jesus

Trauerfeier für rechten Aktivisten Für viele war Charlie Kirk wie Jesus

In einem Footballstadion in Arizona trauert die konservative US-Elite um den ermordeten Aktivisten Charlie Kirk. Viele beschwören in seinem Tod einen Wendepunkt für das Land.
Von Tobias Heimbach
Aufsichtsrat der Deutschen Bahn: Gewerkschaft will gegen Bahnchefin stimmen

Aufsichtsrat der Deutschen Bahn Gewerkschaft will gegen Bahnchefin stimmen

Der vom Minister ausgerufene Neustart der Bahn bekommt erste Schrammen, ehe er überhaupt begonnen hat. Die EVG im Aufsichtsrat stellt sich gegen Evelyn Palla.
Verfassungsrichterwahl: AfD mobilisiert gegen SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold

Verfassungsrichterwahl AfD mobilisiert gegen SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold

Vor der Richterwahl im Bundestag erneuert die AfD ihre Kritik an einer SPD-Kandidatin. Mit den anderen Vorschlägen kann sie leben.
Geld und Finanzen: Europa braucht ein eigenes Paypal

Geld und Finanzen Europa braucht ein eigenes Paypal

Die Finanzwelt wird von den USA beherrscht. Es ist Zeit, dass sich die Europäer auch hier Autonomie zurückerobern, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Kirk-Witwe vergibt dem Schützen

Trauerfeier nach Attentat Kirks Witwe vergibt dem Schützen

Die Witwe von Charlie Kirk vergibt dem Mörder ihres Mannes. Sie begründet das mit ihrem Glauben und ihrem Ehemann.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Wadephul für Start von Zweistaaten-Prozess Israel-Palästina

Newsblog zum Krieg in Nahost Zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Kämpferische Trauerfeier: Trump bezeichnet Charlie Kirk als „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“

Kämpferische Trauerfeier Trump bezeichnet Charlie Kirk als „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“

Zur Trauerfeier für den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk versammeln sich Zehntausende und die Elite von Trumps Republikanern. Neben Trauer gibt es viele Kampfansagen.
Bei Trauerfeier für Charlie Kirk: Trump: „Ich hasse meine Gegner“

Bei Trauerfeier für Charlie Kirk Trump: „Ich hasse meine Gegner“

Bei der Trauerfeier für Charlie Kirk sagt dessen Witwe, die Antwort auf Hass sei nicht Hass. US-Präsident Donald Trump ist da explizit anderer Meinung – und sagt das auch.
Jens Spahn bei Caren Miosga: „Charlie Kirk tat etwas Starkes und Wichtiges“

Jens Spahn bei Caren Miosga „Charlie Kirk tat etwas Starkes und Wichtiges“

Der Unionsfraktionschef Jens Spahn zieht im ARD-Talk eine Parallele zwischen dem US-Vorgehen gegen Journalisten sowie Moderatoren und der deutschen Cancel-Culture.
Von Christoph Link
Palästina: Zwei Staaten – bloß eine Utopie?

Palästina Zwei Staaten – bloß eine Utopie?

Am Montag beginnt am Rande der UN-Vollversammlung in New York eine Konferenz mit dem Ziel, Palästina als eigenständigen Staat anzuerkennen.
Von Armin Käfer
Weitere Artikel zu Israel Gaza Nahost Krieg Kommentar
 