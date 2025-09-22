Gaza und die Folgen Israel ist isoliert
Das rücksichtslose Vorgehen der Israelis im Gaza-Krieg verprellt Verbündete und versöhnungsbereite Nachbarstaaten, meint unser Nahost-Korrespondent Thomas Seibert.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.