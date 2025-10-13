In der Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel sehen einige die größte Chance für Frieden in der Region seit Jahrzehnten. Ob sich die Hoffnung verwirklicht, dürfte vor allem von einem Mann abhängen.
13.10.2025 - 02:00 Uhr
Gaza - Der Nahe Osten steht nach Jahrzehnten der Feindseligkeiten vor einer möglichen historischen Wende. Der zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas vereinbarte Austausch von Geiseln und Gefangenen samt einem Teilrückzug der israelischen Truppen bietet eine schmale, aber ernsthafte Chance auf ein neues Kapitel - in Gaza, aber auch in der gesamten Region. Es könnte die Phase eines längerfristigen Friedens bevorstehen. Doch in den kommenden Wochen und Monaten drohen viele Fallstricke.