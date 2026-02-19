FIFA-Präsident Infantino spricht beim ersten Treffen von Trumps Friedensrat über Pläne des Weltfußballverbands für Gaza. Trump verspricht, Infantino werde Stars in die Region bringen.
19.02.2026 - 20:38 Uhr
Neben Vertretern vieler Länder war auch ein ungewöhnlicher Gast bei der ersten Sitzung des umstrittenen Friedensrates von US-Präsident Donald Trump eingeladen: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in einer Rede „eine echte Partnerschaft“ zwischen dem Gremium und dem Weltfußballverband verkündet.