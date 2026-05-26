Bei israelischen Luftangriffen sind im Gazastreifen nach Angaben der Zivilschutzbehörde mindestens sieben Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden.
26.05.2026 - 11:39 Uhr
Bei israelischen Luftangriffen sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Fünf Menschen seien bei einer Attacke auf eine „Gruppe Zivilisten“ im Flüchtlingslager al-Maghasi getötet worden, erklärte die Zivilschutzbehörde am Dienstag. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden. Das Al-Aksa-Krankenhaus bestätigte die Zahl der Opfer.