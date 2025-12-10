Gaza Zwei Monate Waffenruhe – aber längst kein Frieden
Die Waffenruhe für Gaza steht in Teilen nur auf dem Papier. Katar befürchtet einen Kollaps der Feuerpause – Hamas stellt Bedingungen für Entwaffnung.
Die Waffenruhe für Gaza steht in Teilen nur auf dem Papier. Katar befürchtet einen Kollaps der Feuerpause – Hamas stellt Bedingungen für Entwaffnung.
Vor wenigen Tagen gingen Zelte in einem Flüchtlingslager im Süden Gazas nach israelischem Beschuss in Flammen auf – nach palästinensischen Angaben starben fünf Menschen. Fast gleichzeitig stürmten Hamas-Kämpfer aus einem Tunnel nahe der Stadt Rafah, griffen israelische Soldaten an und verwundeten fünf von ihnen.