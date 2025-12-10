 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Zwei Monate Waffenruhe – aber längst kein Frieden

Gaza Zwei Monate Waffenruhe – aber längst kein Frieden

Gaza: Zwei Monate Waffenruhe – aber längst kein Frieden
1
Befürchtet einen erneuten Kriegs-Ausbruch: der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani Foto: Imago/Abaca

Die Waffenruhe für Gaza steht in Teilen nur auf dem Papier. Katar befürchtet einen Kollaps der Feuerpause – Hamas stellt Bedingungen für Entwaffnung.

Vor wenigen Tagen gingen Zelte in einem Flüchtlingslager im Süden Gazas nach israelischem Beschuss in Flammen auf – nach palästinensischen Angaben starben fünf Menschen. Fast gleichzeitig stürmten Hamas-Kämpfer aus einem Tunnel nahe der Stadt Rafah, griffen israelische Soldaten an und verwundeten fünf von ihnen.

 

Zwei Monate nach Inkrafttreten der Feuerpause am 10. Oktober befürchten die Vermittler, dass die Waffenruhe kollabiert. Aussichten auf einen vollständigen israelischen Truppenabzug und eine Entwaffnung der Hamas gibt es nicht.

Start in Phase gelingt nicht

Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig vor, trotz der Feuerpause nach zwei Jahren Krieg weiter anzugreifen. Palästinensische Behörden sagen, Israel habe bei Bombardements in Gaza seit Oktober mehr als 360 Menschen getötet. Die israelische Armee zählte seit Oktober mehr als 50 Angriffe der Hamas. Drei Soldaten seien gefallen. Mit Beginn der Waffenruhe hatte sich Israel in Gaza hinter die im Friedensplan von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Gelbe Linie zurückgezogen, die von Nord nach Süd längs durch das Küstengebiet verläuft. Damit hält Israel immer noch mehr als die Hälfte von Gaza besetzt. Der Teilrückzug sollte die Konfliktparteien trennen und gehörte zur ersten Phase von Trumps Plan. Der wichtigste Teil dieser Phase ist inzwischen so gut wie abgeschlossen: Die Hamas hat alle 20 noch lebenden Geiseln freigelassen und die Leichen von 27 toten Geiseln an Israel zurückgegeben; nun fehlen noch die sterblichen Überreste eines israelischen Polizisten. Im Gegenzug entließ Israel mehr als 2000 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen. Nun sollten eigentlich Gespräche über die zweite Phase von Trumps Plan beginnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Nahost: Nach weiterer Hamas-Übergabe: Noch eine tote Geisel in Gaza

Nahost Nach weiterer Hamas-Übergabe: Noch eine tote Geisel in Gaza

Nach der Übergabe einer weiteren Geisel-Leiche durch die Hamas fehlen nur noch die sterblichen Überreste von einem israelischen Opfer. Gelingt der Übergang zur zweiten Phase des Gaza-Plans?

Die arabischen Vermittler Katar und Ägypten dringen auf einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen. Die Gaza-Feuerpause erlebe einen „kritischen Moment“, sagte der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani jetzt bei einer Konferenz in Doha. Der Krieg könnte nach seiner Einschätzung wieder ausbrechen: Bisher gebe es lediglich eine „Pause“, sagte er. „Wir sind noch nicht am Ziel.“ Das werde erst der Fall sein, wenn die Lage in Gaza stabil sei und sich die Bewohner des Küstenstreifens frei bewegen könnten.

Keine der Kriegsparteien ist bereit, den ersten Schritt zu tun

Ein Grund dafür, warum der Übergang auf die zweite Phase so schwierig ist, liegt darin, dass sich beide Kriegsparteien mit dem Schwebezustand zwischen Krieg und Frieden in Gaza eingerichtet haben. Israels Generalstabschef Eyal Zamir sagte, die Gelbe Linie sei „eine neue Grenzlinie“ und deutete damit an, dass er es mit einem kompletten Rückzug nicht eilig hat. Die Hamas hat sich seit Beginn der Waffenruhe wieder die Kontrolle über Gaza gesichert.

Phase zwei verlangt von Israel den Abzug aus Gaza und von der Hamas die Entwaffnung. Keine der Kriegsparteien ist bereit, den ersten Schritt zu tun. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Jerusalem zwar, Phase zwei werde „sehr bald“ beginnen. Doch er sprach dabei von einer Entwaffnung der Hamas und einer „Demilitarisierung“ des Gaza-Streifens.

Unsere Empfehlung für Sie

Lage im Überblick: Erneut Gewalt in Gaza - EU will Friedensplan unterstützen

Lage im Überblick Erneut Gewalt in Gaza - EU will Friedensplan unterstützen

Israel wirft der Hamas erneut eine Attacke auf Soldaten vor und reagiert mit tödlichen Angriffen im gesamten Gazastreifen. Um Trumps Friedensplan abzusichern, will auch die EU tatkräftig mitwirken.

Die Hamas erklärte, die Phase zwei werde erst beginnen, wenn Israel mit seinen Verstößen gegen die Waffenruhe aufhöre. Hamas-Führungsmitglied Bassem Naim sagte, seine Organisation sei bereit, ihre Waffen nur im Rahmen von Verhandlungen über die Gründung eines Palästinenser-Staates „einzufrieren oder zu lagern“. In dem Fall werde die Hamas garantieren, die Waffen „während des Waffenstillstandes nicht zu benutzen“, wie Naim der Nachrichtenagentur AP sagte. Israel dürfte diese Bedingungen ablehnen, denn Netanjahu schließt die Gründung eines Palästinenser-Staates aus. Der Premier will am 29. Dezember in Washington mit Trump über die Lage sprechen.

Weitere Themen

Nutzung privater Handys regulieren: Strengere Handyregeln an Schulen in Baden-Württemberg ermöglicht

Nutzung privater Handys regulieren Strengere Handyregeln an Schulen in Baden-Württemberg ermöglicht

Im Klassenzimmer auf dem Smartphone durch Tiktok wischen? Handys gehören auch für jüngere Schüler zum Alltag. Grün-Schwarz will den Vormarsch der digitalen Geräte begrenzen.
Gaza: Zwei Monate Waffenruhe – aber längst kein Frieden

Gaza Zwei Monate Waffenruhe – aber längst kein Frieden

Die Waffenruhe für Gaza steht in Teilen nur auf dem Papier. Katar befürchtet einen Kollaps der Feuerpause – Hamas stellt Bedingungen für Entwaffnung.
Von Thomas Seibert
Einreise in die USA: Behörde will soziale Kanäle von Touristen prüfen

Einreise in die USA Behörde will soziale Kanäle von Touristen prüfen

US-Grenzschützer möchten auch von Kurzzeit-Besuchern die Profile in sozialen Medien unter die Lupe nehmen – Touristen und Geschäftsreisende aus Europa etwa. Was steckt dahinter?
María Corina Machado: Friedensnobelpreisträgerin wird doch in Oslo erwartet

María Corina Machado Friedensnobelpreisträgerin wird doch in Oslo erwartet

Zur eigentlichen Verleihung des Friedensnobelpreises wird es María Corina Machado zwar nicht schaffen, die Preisträgerin wird allerdings in Oslo erwartet.
Friedensplan noch nicht übermittelt: Nach Trumps Vorwurf: Selenskyj spricht über mögliche Wahlen

Friedensplan noch nicht übermittelt Nach Trumps Vorwurf: Selenskyj spricht über mögliche Wahlen

Der ukrainische Präsident sinniert überraschend über Wahlen in Kriegszeiten. Welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt sein? Und wie steht es um den überarbeiteten US-Friedensplan?
Millionen Eigentümer enttäuscht: Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-Reform ab

Millionen Eigentümer enttäuscht Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-Reform ab

Deutschlands höchstes Finanzgericht hat der Bundesregierung eine Sorge genommen: Die Neuregelung der Grundsteuer kann bleiben, wie sie ist. Doch Millionen Eigentümer sind enttäuscht.
Außenpolitik von Donald Trump: Ohne viel Rücksicht auf die Schwachen

Außenpolitik von Donald Trump Ohne viel Rücksicht auf die Schwachen

Die US-Außenpolitik unter Donald Trump wirkt oft verwirrend. Eine Konstante aber lässt sich erkennen: Der Präsident denkt in klassischen Einflusszonen und handelt danach.
Von Rainer Pörtner
María Corina Machado: Warum die Friedensnobelpreisträgerin nicht zur Preisverleihung kommt

María Corina Machado Warum die Friedensnobelpreisträgerin nicht zur Preisverleihung kommt

Es kommt selten vor, dass bei der Verleihung des Friedensnobelpreises die wichtigste Person im Raum fehlt. Warum es die Venezolanerin María Corina Machado nicht nach Oslo schafft.
Nach Kritik von Trump: Selenskyj: „Ich bin bereit für Wahlen“

Nach Kritik von Trump Selenskyj: „Ich bin bereit für Wahlen“

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich nach Kritik von US-Präsident Trump grundsätzlich zu Neuwahlen bereiterklärt. „Ich bin bereit für Wahlen“, sagte Selenskyj.
Treffen mit Ministerpräsident: Merz sieht historische Chance für europäischen Weg Armeniens

Treffen mit Ministerpräsident Merz sieht historische Chance für europäischen Weg Armeniens

Friedrich Merz empfängt den armenischen Ministerpräsidenten Paschinjan. Es geht vor allem um den Friedensprozess zwischen den lange verfeindeten Republiken Armenien und Aserbaidschan.
Weitere Artikel zu Gaza Krieg Israel Hamas
 
 