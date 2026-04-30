Die Lage des Gesundheitssystems im Gazastreifen ist katastrophal. Umso schwerer wiegt, dass dringend gebrauchte Ärzte aus der Region in israelischer Haft sitzen.

red/KNA 30.04.2026 - 16:37 Uhr

Die israelische Organisation Ärzte für Menschenrechte fordert die Haftentlassung von 14 palästinensischen Ärzten aus dem Gazastreifen. Mit einer entsprechenden Eingabe wandte sich die NGO am Donnerstag an das Oberste Gericht. Sie wirft Israel vor, die Ärzte nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 festgenommen zu haben und ohne Gerichtsverfahren festzuhalten.