Israel setzt auf eine vollständige Entmilitarisierung des Gazastreifens. Vorher wird es laut Ministerpräsident Netanjahu keinen Wiederaufbau des großflächig zerstörten Gebiets geben.
27.01.2026 - 21:42 Uhr
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beabsichtigt die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der islamistischen Hamas umzusetzen. Wie er mit US-Präsident Donald Trump besprochen habe, könne dies „auf dem einfachen oder auf dem schwierigen Weg“ geschehen, sagte er am Abend in Jerusalem. „Aber auf jeden Fall wird es passieren.“ Darauf liege nun der Fokus des Gaza-Friedensplans, sagte Netanjahu. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung bislang ab.