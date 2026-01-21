Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen wurden drei Journalisten getötet, darunter ein AFP-Mitarbeiter – trotz Waffenruhe. Das Militär prüft den Vorfall.

red/AFP 21.01.2026 - 15:55 Uhr

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind nach Angaben palästinensischer Behörden drei Journalisten getötet worden, darunter ein früherer freier Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP. Die drei Männer seien am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff in der Region Al-Sahra südwestlich der Stadt Gaza getötet worden, erklärte der Zivilschutz in dem Palästinensergebiet.