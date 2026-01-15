Die Rauschenberger Gruppe übernimmt das Catering bei den Kickers – beim Imbiss und im Businessbereich. Was hinter Schmückers Abschied steckt und was sich für Fans ändern soll.
15.01.2026 - 18:04 Uhr
Bei den Stuttgarter Kickers steht zur Saison 2026 ein Wechsel abseits des Rasens an: Im Gazi-Stadion auf der Waldau übernimmt die Rauschenberger Gastronomiegruppe das Catering. Der bisherige Partner Michael Schmücker, der fünfeinhalb Jahre für die Bewirtung bei den Blauen verantwortlich war, scheidet aus – wohl im Guten und mit gegenseitiger Wertschätzung, wie beide Seiten betonen. Der Vertrag war Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen.