Geändertes Fluchtwegkonzept S21: Bahn darf Fluchtweg im Fildertunnel verlegen
Weil die Geologie den Bau eines Fluchttunnels im Stuttgarter Talkessel verhinderte, darf die Bahn nun eine Rettungszufahrt von Stuttgart 21 als Alternative nutzen.
Weil die Geologie den Bau eines Fluchttunnels im Stuttgarter Talkessel verhinderte, darf die Bahn nun eine Rettungszufahrt von Stuttgart 21 als Alternative nutzen.
Die Deutsche Bahn kann bei Stuttgart 21 einen Fluchtweg im Fildertunnel an eine andere Stelle als ursprünglich geplant verlegen. Der Bau der Rettungsröhre scheiterte vor rund fünf Jahren an der schwierigen Geologie im Stuttgarter Talkessel. Nun wird die sogenannte Rettungszufahrt, die neben dem Wagenburgtunnel in den Berg führt, gleichzeitig zum Fluchttunnel. Diese Lösung bedurfte jedoch einer Ausnahmegenehmigung.