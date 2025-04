Die Chocolate on the Pillow Group erwirbt sechs Moxy Hotels in Deutschland – darunter auch ein Gebäude in Stuttgart-Feuerbach.

Torsten Ströbele 28.04.2025 - 16:53 Uhr

Die Chocolate on the Pillow Group setzt ihren Wachstumskurs mit der Übernahme von sechs weiteren Moxy Hotels in Deutschland fort. Auch das Hotel in Bahnhofsnähe in Stuttgart-Feuerbach ist dabei. Das Portfolio der Gruppe wird somit um insgesamt 1321 Zimmer erweitert. Das Unternehmen betont, dass alle rund 140 Mitarbeiter der sechs Hotels übernommen werden. „Mit der Integration dieser Häuser in unser Portfolio stärken wir nicht nur unsere Marktpräsenz, sondern zeigen, wie hervorragend diese Hotels zu unserem operativen Modell passen – in Bezug auf Marke, Systeme und Prozesse“, sagt Erik Florvaag, CEO der The Chocolate on the Pillow Group.