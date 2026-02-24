Union und SPD haben sich auf Eckpunkte für ein neues Heizungsgesetz geeinigt. Das Gesetz soll das Gebäudeenergiegesetz ersetzen und Modernisierungen flexibler gestalten.
24.02.2026 - 19:17 Uhr
Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD haben sich auf die Grundzüge eines neuen Heizungsgesetzes verständigt. Die strengen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes der Ampel-Koalition werden dabei deutlich gelockert, teilten die Fraktionen am Dienstagabend mit. „Alle Heizungsarten sind wieder möglich“, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU). „Der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache: Die Bürger haben wieder die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie sie heizen.“