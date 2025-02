In Baden-Württemberg sind jetzt weitere Gebiete für ein Atommüll-Endlager ausgeschlossen worden. Ursprünglich sollte in Deutschland bis 2031 ein Standort gefunden sein. Davon ist man längst abgerückt.

Thomas Faltin 01.02.2025 - 13:37 Uhr

Wer in Münsingen oder Bad Herrenalb lebt, kann sich ob der schönen Lage der Städte ganz grundsätzlich glücklich schätzen. Jetzt kommt noch ein weiterer Grund dazu: Vor ihrer Haustür wird es kein Atommüll-Endlager geben. Denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat jüngst im Zuge ihrer Standortsuche weitere Gebiete ausgeschlossen, so auch einen Streifen von Bad Herrenalb über Pforzheim bis in den Main-Tauber-Kreis hinein. Ein Band von Münsingen bis auf die Ostalb sowie kleinere Bereiche am Bodensee kommen ebenfalls nicht mehr in Frage.