Laurent Schwarz aus Bayern, hat geschafft, wovon andere Kreative nur träumen: Seine Bilder sind weltweit gefragt, die Gebote sechsstellig – dabei trägt er selbst noch Windeln. Wie er das geschafft hat – und was seine Mutter zum Trubel um ihr Kind sagt.

Isabelle Vees 19.08.2024 - 16:36 Uhr

Eigentlich macht er, was andere Kinder in dem Alter auch machen: Er spielt gerne mit seinem Bagger, hüpft an heißen Tagen in den Pool und liebt Dinosaurier. Besonders aber liebt der zweijährige Laurent Schwarz aus Neubeuern in Bayern das Malen. Mit jeder Menge bunter Acrylfarbe, Pinsel, Spachtel und Farbgitter tobt er sich an den weißen Leinwänden aus.