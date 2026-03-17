Gebrauchte Räder zum Saisonstart Reparieren und losradeln – Radbasare im Kreis Esslingen
Zum Start in die Radsaison gibt es im Kreis Esslingen am 21. März und an den Samstagen danach Radbasare. Geübte Schrauber bieten Reparatur-Workshops an.
Zum Start in die Radsaison gibt es im Kreis Esslingen am 21. März und an den Samstagen danach Radbasare. Geübte Schrauber bieten Reparatur-Workshops an.
Zum Start der Fahrradsaison gibt es im Kreis Esslingen Radbasare und Reparaturaktionen. Wer ein neues Rad kaufen oder sein altes verkaufen will, findet bei den Basaren eine große Auswahl.