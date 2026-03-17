Gebrauchte Räder zum Saisonstart: Reparieren und losradeln – Radbasare im Kreis Esslingen

Zum Start der Fahrradsaison gibt es im Kreis Esslingen Radbasare und Reparaturaktionen. Wer ein neues Rad kaufen oder sein altes verkaufen will, findet bei den Basaren eine große Auswahl.

Weil nicht jede und jeder gleich fit ist im Reparieren, gibt es Hilfe von Expertinnen und Experten. Eine kleine Auswahl der Veranstaltungen haben wir hier zusammengetragen.

200 Fahrräder an einem Vormittag reparieren – das ehrgeizige Ziel haben sich drei Familien aus dem Hainbachtal in Esslingen gesetzt. Am Samstag, 21. März, 9 bis 12 Uhr, findet die Aktion im Gemeindezentrum Hainbachtal in der Alten Talstraße 52 statt. Eine Putz-Station, fünf Schraub-Stationen, zwei Fahrrad-Geschicklichkeits-Stationen, eine Mal-Station für die Kleinen sowie Kaffee und Kuchen warten auf die Gäste. „Die Idee ist, dass wir uns gegenseitig helfen“, bringt Michael Pohlers die Motivation auf den Punkt.

Gebrauchte Räder kaufen und reparieren mit dem ADFC

Wer ein neues, gebrauchtes Rad anschaffen will, ist bei den Radbasaren des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) an der richtigen Stelle. Am Samstag, 21. März, werden in der Turn- und Versammlungshalle in der Schorndorfer Straße 48 in Oberesslingen Räder verkauft und erworben. Der Verkauf ist von 11.30 bis 12.30 Uhr; die Annahme der Räder von 9.30 bis 11 Uhr.

Bei Workshops lernen Radler von geübten Schraubern, wie man Reifen flickt. Foto: dpa

„Das Angebot reicht vom Laufrad bis zum Pedelec“, sagt Friederike Klebes, die Sprecherin des ADFC-Kreisverbands Esslingen. „Wir bieten zum Start der Saison gut erhaltene, günstige Räder an“, sagt Klebes. „Das soll Jung und Alt Lust machen aufs Radfahren.“ Einen weiteren Radbasar veranstaltet der ADFC am Samstag, 18. April, in Ostfildern. In der Lindenschule im Stadtteil Parksiedlung, Lindenstraße 78.

„Wir bieten bei den Basaren gut erhaltene, günstige Fahrräder an. Das soll Jung und Alt Lust machen aufs Radfahren.“ Friederike Klebes, ADFC Esslingen

Die ADFC-Ortsgruppe Ostfildern hilft Radlerinnen und Radlern bei einfachen Reparaturen. In den Stadtteilen werden in den nächsten Wochen die Workshops „Das Fahrrad fit machen“ angeboten. Am Samstag, 21. März, wird ab 14 Uhr an der Halle in Nellingen repariert; am Samstag, 28. März, 15 Uhr, werden am L-Quadrat Reifen geflickt und Schaltungen kontrolliert. Die nächsten Termine sind am 11. April im Bürgertreff Scharnhauser Park, am 25. April in der Parksiedlerei am Herzog-Philipp-Platz und am 16. Mai im Treffpunkt Ruit, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

In der Region gibt es am 21. März weitere Radbasare: Der Radsportverein Wendlingen veranstaltet seinen Bike Day rund um die Sporthalle Im Speck. Neben einer Radtour gibt es den Basar, geführte Radtouren und vieles mehr. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins: www.rsv-wendlingen.de. Der Skiclub Unterensingen lädt am Samstag ebenfalls zum Radbasar in die Gemeindehalle Udeon ein. Die Annahme der Räder ist von 10 bis 12 Uhr; der Verkauf von 13 bis 14.30 Uhr. Die Fahrradbörse des Grünen-Ortsverbands in Aichtal ist am 21. März von 10 bis 12 Uhr (Annahme) und von 13 bis 15 Uhr (Verkauf) in der Festhalle in Aichtal-Aich (Mühläcker 8).

Mehr Infos: Details und Anmeldung zu den Workshops und Basaren des ADFC: esslingen.adfc.de und ostfildern.adfc.de