Sie dachte, er sei der Mann fürs Leben, dann verlässt er sie. Nun gründet die 29-jährige Jessica aus der Region Stuttgart eine Selbsthilfegruppe für junge, gebrochene Herzen.

Alexandra Kratz 09.12.2024 - 20:00 Uhr

Sie sei in ein tiefes, schwarzes Loch gestürzt. „Mir war schlecht, ich konnte nichts essen, nicht schlafen, nicht arbeiten. Ich habe einfach nur versucht, mich mit dem Handy abzulenken“, erzählt Jessica. Nie hätte sie gedacht, dass Liebeskummer so schlimm sein kann. Mit der romantisierten Vorstellung im Fernsehen und in Romanen, wo die Verlassenen einfach nur ganz viel weinen und Eis essen, habe das nichts zu tun gehabt, erzählt die 29-Jährige, die lieber nur mit ihrem Vornamen in der Zeitung stehen will.