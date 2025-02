Zum 1. März steigen die Parkgebühren in Ludwigsburg. Die Kosten für Anwohnerparkausweise bleiben aber stabil.

Sabine Armbruster 19.02.2025 - 12:00 Uhr

Zum 1. März steigen die Parkgebühren in Ludwigsburg. Theoretisch zumindest. Denn zunächst müssen die Parkautomaten in der Stadt entsprechend umgestellt werden, was voraussichtlich bis zum 20. März geschehen sein wird. Dann kostet in der sogenannten Parkzone 1, also in der zentralen Innenstadt, von montags bis freitags zwischen 8 und 19 Uhr eine Stunde Parken 3 Euro, in der nördlichen und südlichen Innenstadt 2,30 Euro, der Preis fürs Tagesticket steigt dort auf 7,50 Euro. In der Ost- und Weststadt zahlt man dann pro Stunde 1,50 Euro und pro Tag 7 Euro.