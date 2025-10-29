Bremsen steigende Kita-Kosten und hohe Mieten die Familienplanung im Südwesten aus? Was das Statistische Landesamt zur sinkenden Geburtenrate und zu regionalen Unterschieden sagt.
29.10.2025 - 13:40 Uhr
Steigende Kita-Gebühren, fehlende Betreuungsplätze – die sich verschlechternde Vereinbarkeit von Beruf und Familie schlägt sich auch auf die Geburtenrate im Südwesten nieder. Frauen in Baden-Württemberg bekommen immer weniger Babys, wie das Statistische Landesamt berichtet. Demzufolge lag die Geburtenrate, die die im Schnitt pro Frau geborenen Kinder anzeigt, im Jahr 2024 bei 1,39 und damit leicht unter dem Wert des Jahres davor.