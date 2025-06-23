Am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart verbinden Geburtshelferinnen wie die stellvertretende leitende Hebamme Ronja Bechtoldt moderne Medizin, Empathie und Innovation – für eine sichere Geburt und einen guten Start ins Leben.

SWMN 17.09.2025 - 00:00 Uhr

Das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) in Stuttgart ist eine geburtshilfliche Abteilung mit langer Tradition. Jährlich begleiten die Hebammen dort über 1200 Geburten – ein anspruchsvoller Alltag, der weit über die reine Geburtshilfe hinausgeht. Ronja Bechtoldt, stellvertretende leitende Hebamme am RBK, und ihr Team setzen auf eine Mischung aus moderner Medizin, individueller Betreuung und emotionaler Begleitung.

Hebammenarbeit am RBK: Verantwortung in jeder Phase Die Hebammen am RBK sind von der Betreuung in der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zur Nachsorge für die werdenden Mütter und ihre Kinder da. Dabei stehen sie den werdenden Eltern nicht nur fachlich, sondern auch emotional zur Seite. „Unser Ziel ist es, Sicherheit und Geborgenheit zu schaffen, damit die Geburt zu einem positiven Erlebnis wird,“ sagt Ronja Bechtoldt. Die intensive Begleitung durch die Hebammen sorgt dafür, dass sich die Eltern gut aufgehoben fühlen.

Moderne Ausstattung und geborgene Atmosphäre

Die Kreißsäle im RBK sind so gestaltet, dass sie Technik und Geborgenheit miteinander verbinden. Neben modernster medizinischer Ausstattung bieten die Räumlichkeiten eine beruhigende, private Atmosphäre. Das Ziel: Für Eltern und Neugeborene einen geschützten Raum zu schaffen. „Wir möchten, dass sich die werdenden Eltern bei uns gut aufgehoben fühlen – ohne das Gefühl, von Technik erdrückt zu werden,“ sagt Bechtoldt.

Fortschritt und Zukunft der Geburtshilfe

Das RBK ist nicht nur ein Ort traditioneller Geburtshilfe, sondern auch ein Vorreiter in Sachen Innovation. Akademisierung, digitale Unterstützung und individuelle Betreuung stehen im Fokus. Telemonitoring hilft dabei, den Gesundheitszustand der Schwangeren zu überwachen, ohne diese in ihrer Bewegungsfähigkeit unter der Geburt einzuschränken. „Die Digitalisierung bietet viele Chancen, unseren Beruf weiterzuentwickeln und die Betreuung noch persönlicher zu gestalten,“ erklärt Bechtoldt.

Ein ganzheitlicher Ansatz für Mutter und Kind

Am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart steht die Geburtshilfe auf einem starken Fundament: einfühlsame Betreuung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und modernste Technik. Hebammen wie Ronja Bechtoldt leisten hier nicht nur medizinische Arbeit, sondern schenken den Eltern Vertrauen und Sicherheit. „Unsere Arbeit ist eine Mischung aus Wissenschaft und Mitgefühl“, sagt Bechtoldt. „Jede Geburt ist einzigartig – und genau das macht sie so besonders.“

Info: Näheres zum Mutter-Kind-Zentrum ist auf der Webseite des Robert Bosch Krankenhauses nachzulesen.