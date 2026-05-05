Geburtshilfe Herrenberg schließt Wer darf wann noch entbinden und wie steht es um die Versorgung?
05.05.2026 - 18:54 Uhr
Seit rund drei Jahren wird darüber gesprochen, nun ist es soweit: Am Donnerstag, 7. Mai, schließt die Herrenberger Geburtshilfe im dortigen Krankenhaus endgültig. Schwangere und Frauen mit gynäkologischen Themen in und um Herrenberg sollen vom 8. Mai an in erster Linie die neueingerichtete Frauenklinik in Nagold im Nachbarkreis Calw ansteuern. Die einzig verbleibende Alternative im Landkreis Böblingen ist die Klinik in Böblingen.