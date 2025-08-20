Entertainer, Musiker, Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler - die Berufsbezeichnungen für Helge Schneider sind vielseitig. Bald feiert er seinen 70. - eine ARD-Doku gibt Einblicke.
20.08.2025 - 05:05 Uhr
Mülheim an der Ruhr - Wenn Helge Schneider die Bühne betritt, weiß man nie, was als Nächstes passiert. Mal sitzt er am Klavier und spielt eine virtuose Jazz-Ballade. Im nächsten Moment geht es vielleicht um Möhren und Katzenklos. Dazwischen: viel Schweigen, vielsagende Blicke ins Publikum - und plötzlich bricht der Klamauk wieder los.