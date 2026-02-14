Gedanken zu den närrischen Tagen Warum die Fasnet viel mehr ist als nur Spaß
Ob Pferdemarkt oder Fasnet: In diesen Tagen zeigt sich, wie wichtig die gemeinsame erlebte Freude für den Zusammenhalt ist, meint Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Die einen stöhnen ermattet auf und sind froh, dass es vorbei ist. Die anderen fiebern den nächsten Tagen entgegen. Wiederum andere gönnen sich keine Pause und feiern durch. Ja, es sind anstrengende Tage, wenn zwischen Leonberg und Weil der Stadt der Pferdemarkt und die Fasnet auf zwei Wochenenden hintereinander fallen. Nicht nur für Hexen und andere Hästräger bedeutet das Dauereinsatz: Kaum ist der Pferdemist vom Leonberger Marktplatz weggeräumt, steht schon der „Schmotzige“ an.