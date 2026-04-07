Gedenken an die Nazi-Opfer Ein Stolperstein für Margareta Kegreiß
Todesursache: „Herzschwäche“. Im Jahr 1944 starb die blinde Margareta Kegreiß, vermutlich als Opfer des Nazi-Regimes. Gäufeldener Bürger wollen ihr ein Denkmal setzen.
Todesursache: „Herzschwäche“. Im Jahr 1944 starb die blinde Margareta Kegreiß, vermutlich als Opfer des Nazi-Regimes. Gäufeldener Bürger wollen ihr ein Denkmal setzen.
Es war das Schicksal der Tailfingerin Christina Margareta Kegreiß, die den ehemaligen Schulleiter Hubert Wyrwich aus Gäufelden aufhorchen ließ. Die älteren Tailfinger erinnerten sich noch an Gerüchte aus ihrer Kindheit und an einen Eintrag im Tailfinger Sippenbuch. Die blinde Frau, die am 9. November 1895 geboren wurde, soll nach Grafeneck gekommen sein und später im Thüringischen Stadtroda gestorben sein, so das Gerücht.