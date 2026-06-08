Der Krieg in Gaza hat mehr UN-Angehörige das Leben gekostet als irgendein anderer Konflikt der Geschichte. Beim Gedenken stellt sich Generalsekretär Guterres hinter seine Mitarbeiter.
Beim Gedenken an getötete UN-Angehörige weltweit hat Generalsekretär António Guterres besonders an die Opfer im Gazastreifen erinnert. Von 136 Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr im Dienst ihr Leben verloren, starben allein 80 in Gaza, sagte Guterres bei der Feier am Montag in New York. Damit seien dort mehr UN-Angestellte getötet worden als in irgendeinem anderen Konflikt seit Bestehen der Vereinten Nationen. "Wir werden nie aufhören, Rechenschaft zu verlangen", sagte Guterres.