Willi Burger war für die Sicherheit bei der WM 2006 in Stuttgart verantwortlich. In seinem Ruhestand kämpfte der Polizeibeamte für das Krankenhaus Leonberg. Jetzt ist er verstorben.
03.11.2025 - 13:49 Uhr
Noch bis zuletzt hatte er sich für „sein“ Krankenhaus stark gemacht. Da war Willi Burger längst nicht mehr Vorsitzender des Fördervereins. Doch Wohl und Wehe der Klinik am Leonberger Stadtrand lag ihm nach wie vor am Herzen. Am 30. Oktober ist der Rutesheimer im Alter vom 86 Jahren überraschend verstorben.