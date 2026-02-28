Drei Jahre nach der Katastrophe von Tempi versammeln sich wieder hunderte Griechen auf dem Kleinen Schlossplatz in Stuttgart. Die Ursachen seien noch immer nicht behoben.
28.02.2026 - 17:55 Uhr
Drei Jahre nach dem schweren Zugunglück beim griechischen Ort Tempi haben wieder mehrere hundert Griechen der Opfer gedacht. Bei dem Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Intercity auf der Strecke zwischen der Hafenstadt Thessaloniki und der Hauptstadt Athen am 28. Februar 2023 insgesamt 57 Menschen ums Leben gekommen.