Ein Park als stille Erinnerung: Wie Garmisch-Partenkirchen Laura Dahlmeier ehrt – und warum kein Stadion ihren Namen trägt.
27.02.2026 - 21:37 Uhr
Garmisch-Partenkirchen - Mehr als ein halbes Jahr nach dem Bergtod von Laura Dahlmeier hat ihr Heimatort Garmisch-Partenkirchen in einer feierlichen Veranstaltung den Kurpark Partenkirchen nach der Ex-Biathletin benannt. Der Park sei stets eine Ruheoase für Einheimische und Besucher gewesen. "Aber mit Lauras Namen bekommt er eine Tiefe und eine Richtung", sagte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU). Es solle kein Ort des Verlustes sein, sondern "der Begegnung sein und der stillen Dankbarkeit."