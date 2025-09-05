Mit einer bewegenden Gedenkfeier erinnern Politiker und Polizei an den getöteten Polizisten Simon Bohr. Die lückenlose Aufklärung der Tat vom 21. August läuft weiter.
05.09.2025 - 15:55 Uhr
Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einem emotionalen Gedenken haben Politiker und Polizei an den vor gut zwei Wochen im saarländischen Völklingen getöteten Polizeibeamten erinnert. "Der unfassbare Tod von Simon Bohr bleibt für immer in unserem Gedächtnis", sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) bei der Gedenkfeier der Saar-Landesregierung in Saarbrücken.