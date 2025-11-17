Der frühere Frankfurter Privatbankier und Mäzen Friedrich von Metzler prägte das Bankhaus seiner Familie über Jahrzehnte. Ein Jahr nach seinem Tod würdigte ihn nun Bundeskanzler Merz.
17.11.2025 - 19:13 Uhr
Frankfurt/Main - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in Frankfurt den vor einem Jahr verstorbenen Privatbankier und Mäzen Friedrich von Metzler gewürdigt. Bei einer Gedenkfeier in der Paulskirche bezeichnete Merz den früheren persönlich haftenden Gesellschafter des Bankhauses Metzler als "herausragenden Bankier" und "Menschenfreund". "Er hat diese Stadt geprägt. Von ihm ging eine ganz außergewöhnliche Ausstrahlung aus."