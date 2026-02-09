Gedenkstätte Grafeneck Der Ort, wo ein Lager zur Gaskammer umgebaut wurde
Noch immer können Zeitzeugen Neues beisteuern über die Zeit der Nationalsozialisten in Grafeneck. Die Gedenkstätte sichert Erinnerungen im Wettlauf mit der Zeit.
„Grafeneck gehört zu mir“, hört man Margarete Autenrieth sagen. „So isch des in mir drin: Dass da was ganz Schlimmes passiert isch.“ Die 87-Jährige erzählt das an einem idyllischen Ort, einem Bergrücken, auf dem eine Allee mit mächtigen Bäumen auf das ockerfarbene Schloss Grafeneck zuläuft. Und sie erzählt es jedem, der dort wandelt und es hören will: Eine Medienstation in auffälligem Rot öffnet über einen QR-Code eine Audio-Aufnahme mit der Stimme von Margarete Autenrieth.