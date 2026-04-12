Die Gruppe «Kufiyas in Buchenwald» darf heute laut Gerichtsbeschluss nicht an der KZ-Gedenkstätte demonstrieren. Nun haben sie nach eigenen Angaben einen anderen Weg gefunden.
12.04.2026 - 12:19 Uhr
Weimar - Die umstrittene Kampagne "Kufiyas in Buchenwald" hat nach eigenen Angaben bereits am Samstag eine Mahnwache auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte bei Weimar abgehalten. Auf einem Video der linksradikalen propalästinensischen Gruppe sind mehrere Menschen zu sehen, die unter anderem T-Shirts mit der Aufschrift "From Buchenwald to Gaza - From Resistance to Liberation" ("Von Buchenwald nach Gaza - Vom Widerstand zur Befreiung") tragen.