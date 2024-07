Bei einer Kundgebung anlässlich des Drogentotengedenktags zeigten sich Unterstützer, Angehörige und Opfer mit klaren Forderungen an die Gesellschaft und die Politik.

Julia Schenkenhofer 18.07.2024 - 16:18 Uhr

Die schwarzen Ballons mit der markanten roten Schleife auf der Vorderseite tanzen am Donnerstagmittag vor der Leonhardskirche in Stuttgart im Wind. Noch sind sie an einem dicken Seil befestigt, bevor es für sie dann gegen 13 Uhr anlässlich des Drogentotengedenktags gen Himmel geht. „Wir passen die Zahl der Ballons immer der Anzahl der Drogentoten im Jahr in Stuttgart an“, erklärt Roland Baur vom Verein Jes in Stuttgart. Insgesamt 21 Menschen seien in Stuttgart im Jahr 2023 in Stuttgart nach offiziellen Statistiken verstorben, führt Baur nach der Kundgebung anlässlich des Drogentotengedenktags weiter aus.