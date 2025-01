Tage des Gedenkens an die Opfer der NS-Diktatur: Am 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag vor 80 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Bereits an diesem Wochenende finden in Stuttgart dazu Veranstaltungen statt. Ein Überblick.

Jan Sellner 24.01.2025 - 15:49 Uhr

Die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, die sich am 27. Januar zum 80. Mal jährt, ist Anlass mehrerer Veranstaltungen in der Landeshauptstadt. An diesem Samstag, 25. Januar, findet um 15 Uhr im Hospitalhof in der Büchsenstraße eine Gedenkveranstaltung statt, die allen Opfern der NS-Diktatur gewidmet ist. Ein thematischer Schwerpunkt liegt auf der sogenannten „Büchsenschmiere“ im Hospitalviertel, in der bis 1945 die Kriminalpolizei Stuttgart untergebracht war.