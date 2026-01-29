Was mit einem Hamburger Frauenclub begann, wurde zu einer bundesweiten Bewegung, die bis heute lebendig ist: Das Künstlerinnen-Netzwerk Gedok feiert 100. Geburtstag.
29.01.2026 - 11:26 Uhr
Heute hätte sie es vermutlich schwerer, Mitstreiterinnen zu finden. Denn Ida Dehmel hatte ihre Prinzipien: „Niemand darf hierherkommen nur um zu nehmen“, erklärte sie entschieden, weil sie eine Vision hatte, die auch schon vor hundert Jahren eher ungewöhnlich war: Sie wollte ein Miteinander statt Egoismus und suchte Gleichgesinnte, die die Kunst liebten und wie sie beseelt waren „von dem Wunsch, auch zu geben“. Denn Ida Dehmel war überzeugt: „Wenn Alle geben, werden Alle empfangen.“