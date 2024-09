Gee Hye Lee lehrt Jazz in Fellbach

Im Rems-Murr-Kreis leben und arbeiten viele Eingewanderte. Einige brachten ihre Instrumente mit. Deren Nachkommen schaffen eigene Sounds. Gee Hye Lee stammt aus Südkorea, die Jazzpianistin unterrichtet an der Musikschule Fellbach.

Georg Friedel 19.09.2024 - 11:52 Uhr

Für Gee Hye Lee war die frühere Heimat unerreichbar geworden. „In der Corona-Zeit bin ich zwei Jahre fast nur zu Hause gehockt“, sagt die aus der südkoreanischen Hauptstadt stammende Musikerin. Gigs und Gagen brachen weg. Stattdessen bestimmten Kontaktsperren, Quarantäne, Lockdown und die Angst vor dem Virus auch ihr Leben: „Das hat mich richtig runtergezogen.“ So gerne wäre die in Stuttgart lebende Jazzpianistin damals zu ihren Eltern nach Seoul geflogen: „Ich habe in dieser Zeit großes Heimweh bekommen.“