Ein Mann stiehlt in Hamburg ein Rettungsfahrzeug. Er gibt an, bewaffnet zu sein. Viele Einsatzkräfte aus Hamburg und Schleswig-Holstein sind im Einsatz. Erst in Kiel wird der Mann gestoppt.

dpa 18.11.2024 - 07:44 Uhr

Kiel - Der Diebstahl eines Rettungsfahrzeuges durch einen angeblich bewaffneten Mann hat am frühen Morgen einen großen mehrstündigen Polizeieinsatz in Hamburg und Schleswig-Holstein ausgelöst. Ein 29 Jahre alter Mann hatte den Wagen in Hamburg gestohlen und angegeben, bewaffnet zu sein, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach zunächst über die Autobahn 7 in Richtung Norden und dann weiter über Neumünster und Bordesholm nach Kiel. Mehrere Streifenwagen verfolgten das Fahrzeug. Während der Fahrt drohte der Mann den Polizeiangaben zufolge mehrfach damit, sich und andere in die Luft zu sprengen.