Nägel an einem Taxistand in Schorndorf beschädigen am Sonntag gleich mehrere Autoreifen. Die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 08.12.2025 - 09:20 Uhr

Unbekannte haben am Sonntag an einem Taxistand in der Rosenstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) großflächig Nägel verteilt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Nägel teils gebogen, teils sogar ohne Kopf – ein Umstand, der sie besonders tückisch macht. Nach ersten Erkenntnissen kam es durch das Auslegen dieser präparierten Nägel zu mehreren beschädigten Reifen.