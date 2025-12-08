Nägel an einem Taxistand in Schorndorf beschädigen am Sonntag gleich mehrere Autoreifen. Die Polizei sucht Zeugen.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Unbekannte haben am Sonntag an einem Taxistand in der Rosenstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) großflächig Nägel verteilt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Nägel teils gebogen, teils sogar ohne Kopf – ein Umstand, der sie besonders tückisch macht. Nach ersten Erkenntnissen kam es durch das Auslegen dieser präparierten Nägel zu mehreren beschädigten Reifen.

 

Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 bei der Polizei in Schorndorf zu melden.