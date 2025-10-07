Ein plötzlicher Schicksalsschlag kann ganze Unternehmen lahmlegen. Am fiktiven Beispiel der Familie Schmidt zeigt sich, welche Risiken ohne klare Nachfolge drohen – und wie sich mit professioneller Planung Konflikte und Steuern vermeiden lassen.

Als Anna Schmidt im Januar 2023 nach einer schweren Covid-Erkrankung ins Koma fällt, bricht in ihren Firmen der Alltag zusammen: Entscheidungen bleiben liegen, niemand darf Verträge unterzeichnen oder Bankgeschäfte erledigen. Weil keine Vollmachten existieren, setzt das Gericht einen Betreuer ein. Ein Verfahren, das Zeit kostet und das Unternehmen lähmt.

Erbengemeinschaft: Konflikte durch familiäre Konstellationen Im Juni verstirbt die vermögende Unternehmerin. Nun greift die gesetzliche Erbfolge: Ehemann Thomas erbt die Hälfte, Tochter Christina und der minderjährige Sohn Daniel teilen sich die andere Hälfte. Stiefsohn Emil geht leer aus, da er nicht adoptiert wurde. Die Gesellschaftsverträge sehen vor, dass nur leibliche Kinder Gesellschafter werden können. So entsteht eine Erbengemeinschaft, bei der ein minderjähriger Erbe und das Familiengericht jede Entscheidung erschweren.

Hohe Steuerlast: Teure Folgen fehlender Planung

Zu den familiären Konflikten kommt eine hohe Steuerlast: Annas Beteiligung an der Geschwister Schmidt GmbH liegt unter 25 Prozent, damit entfallen Begünstigungen für Betriebsvermögen. Ihre Immobiliengesellschaft, an der sie 90 Prozent hält, gilt als sogenanntes Verwaltungsvermögen und ist ebenfalls nicht begünstigt. Das Ferienhaus ist steuerpflichtig, das Familienheim könnte unter Bedingungen steuerfrei übergehen. Der Oldtimer fällt in die Hausratsfreigrenze, insgesamt verliert die Familie viele hunderttausend Euro.

„Solche Fälle erleben wir regelmäßig“, sagt Dr. Franz-Peter Stümper von der Stuttgarter Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bansbach. „Mit einem klaren Testament, einem Ehevertrag oder frühzeitigen Schenkungen hätte man Steuern sparen und Streit vermeiden können. Entscheidend ist: Nachfolge ist ein Prozess, kein einmaliges To-do.“

Nachlass: Hätte, hätte… oftmals zu spät

Die Möglichkeiten im Fall Anna Schmidt wären vielfältig gewesen. Ein Testament hätte Klarheit geschaffen: Die Kinder als Erben eingesetzt, Thomas über Familienheim, Oldtimer oder Ferienhaus abgesichert und Stiefsohn Emil mit dem Freibetrag für Stiefkinder bedacht. Eine Testamentsvollstreckung hätte die Unternehmensführung gesichert und die minderjährigen Erben entlastet. Vorsorgevollmacht sowie Patienten- und Betreuungsverfügung hätten verhindert, dass fremde Dritte entscheiden.

Auch gesellschaftsrechtlich wären Anpassungen denkbar gewesen, etwa zu Nachfolgeberechtigten oder Abfindungen. Steuerlich hätte ein Poolvertrag mit Gesellschaftern die 25-Prozent-Schwelle überschreiten können; ebenso eine Umwandlung von Verwaltungs- in begünstigtes Betriebsvermögen. Eine vorweggenommene Erbfolge durch Schenkungen – mit Freibeträgen und gegebenenfalls Nießbrauch oder Pflegeleistungen – hätte Steuerlast gesenkt, Planungssicherheit geschaffen und vor Pflichtteilsansprüchen geschützt. Auch ein modifizierter Ehevertrag hätte steuerliche Vorteile gebracht.

Strategische Nachfolge schafft Sicherheit

„Unser Ziel ist immer eine Lösung mit Weitblick“, betont Stümper. „Wir denken Nachfolge interdisziplinär: steuerlich, rechtlich und betriebswirtschaftlich. So bleibt das Unternehmen handlungsfähig und die Familie entlastet.“

Bansbach begleitet seit über 100 Jahren mittelständische Unternehmen bei Übergaben. Rund 450 Mitarbeitende an neun Standorten – Hauptsitz Stuttgart – beraten interdisziplinär: Steuer, Recht, Wirtschaftsprüfung, Corporate Finance und IT. Im Bereich Unternehmensnachfolge entwickeln die Teams maßgeschneiderte Konzepte – von der familieninternen Übergabe bis zum Verkauf.

Das Beispiel der Familie Schmidt zeigt, was auf dem Spiel steht: Ohne rechtzeitige Vorsorge drohen Stillstand, Konflikte und unnötige Steuerlast. Wer früh plant, bewahrt sein Lebenswerk, schützt die Familie und schafft Stabilität für die Zukunft.

Karriere als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Bansbach

Bansbach sichert nicht nur Nachfolgen sondern auch Karrieren. Wer Teil eines wachsenden Expertennetzwerks werden möchte, findet auf der Webseite der Bansbach-Gruppe die richtige Adresse.