Ein plötzlicher Schicksalsschlag kann ganze Unternehmen lahmlegen. Am fiktiven Beispiel der Familie Schmidt zeigt sich, welche Risiken ohne klare Nachfolge drohen – und wie sich mit professioneller Planung Konflikte und Steuern vermeiden lassen.
01.10.2025 - 08:29 Uhr
Als Anna Schmidt im Januar 2023 nach einer schweren Covid-Erkrankung ins Koma fällt, bricht in ihren Firmen der Alltag zusammen: Entscheidungen bleiben liegen, niemand darf Verträge unterzeichnen oder Bankgeschäfte erledigen. Weil keine Vollmachten existieren, setzt das Gericht einen Betreuer ein. Ein Verfahren, das Zeit kostet und das Unternehmen lähmt.