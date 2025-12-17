Passanten haben bei Jettenbach (Kreis Heilbronn) ein unter der Erde verstecktes Nagelbrett entdeckt. Es barg ein großes Risiko für alle, die den Feldweg nutzten. Wer legte es aus?

Julia Amrhein 17.12.2025 - 13:50 Uhr

Ein Unbekannter hat an einem Feldweg bei Jettenbach ein Nagelbrett ausgelegt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Brett rund 20 Meter entfernt von der „Alten Kelter“ in der Klingener Straße an einer Abzweigung zu einem unbefestigten Feldweg abgelegt. Der Täter versteckte das Nagelbrett zudem unter einer Erdschicht.