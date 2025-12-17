Passanten haben bei Jettenbach (Kreis Heilbronn) ein unter der Erde verstecktes Nagelbrett entdeckt. Es barg ein großes Risiko für alle, die den Feldweg nutzten. Wer legte es aus?

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Unbekannter hat an einem Feldweg bei Jettenbach ein Nagelbrett ausgelegt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Brett rund 20 Meter entfernt von der „Alten Kelter“ in der Klingener Straße an einer Abzweigung zu einem unbefestigten Feldweg abgelegt. Der Täter versteckte das Nagelbrett zudem unter einer Erdschicht.

 

Passanten hatten das Nagelbrett entdeckt

Laut Polizei ragten aus dem fast drei Meter langen und 15 Zentimeter breiten Brett etliche rund sechs Zentimeter lange Nägel heraus, „die eine erhebliche Gefahr für Fußgänger, Radfahrer, Tiere und Fahrzeuge darstellten“. Passanten hatten dies am Samstag entdeckt und der Polizei gemeldet, welche die Gefahrenquelle schließlich beseitigte.

Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer das Nagelbrett in dem Teilort von Beilstein platziert hat, werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 34 / 99 20 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.