Deckenpfronn Radfahrer gestürzt – Polizei sucht Zeugen nach unklarem Unfallhergang

Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend in Deckenpfronn gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Er selbst hat offenbar keine Erinnerungen an den Unfall. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen.