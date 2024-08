Es ist nicht die schlimmste Kreuzung an der L 1100, dennoch kracht es im Bereich Murr und Steinheim (Kreis Ludwigsburg) auffallend häufig. Nun wurde wegen erhöhten Verkehrsaufkommens durch eine Umleitung eine Ampel installiert. Bleiben wird sie aber wohl nicht.

Sabine Armbruster 08.08.2024 - 17:14 Uhr

Baustellen kosten Zeit und Nerven. Doch manchmal bewirken sie auch etwas Gutes. An der Stelle, an der die Murrer Straße in die unfallträchtige L 1100 einmündet, wurden jetzt vorübergehend Ampeln aufgebaut, die das Einfahren in beide Richtungen regeln. Anders als die berüchtigte Kauflandkreuzung wenige hundert Meter weiter Richtung Großbottwar ist diese Einmündung zwar kein Unfallschwerpunkt, aber trotzdem kracht es hier immer wieder – oft, weil die Vorfahrt missachtet wird.