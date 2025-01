Ein Influencer schießt eine Silvesterrakete in ein Wohnhaus in Neukölln. Die Empörung ist groß. Nun äußert sich der Mann.

dpa 04.01.2025 - 14:54 Uhr

Berlin - Der Influencer, der in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat, hält den Vorfall für aus der Welt geräumt. "Wir haben das persönlich geklärt", sagte der Mann "Zeit Online" über ein Gespräch mit dem Besitzer der Wohnung. "Von Araber zu Araber, von Angesicht zu Angesicht."