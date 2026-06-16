Am Wochenende wird es im Kreis Ludwigsburg so heiß, dass es gefährlich für die Gesundheit wird. Was die erste Hitzewarnstufe des Landratsamtes bedeutet.

Für den Landkreis Ludwigsburg gilt ab Donnerstag, 18. Juni, die Hitzewarnstufe 1. Ausgerufen hat sie der im Rahmen des Hitzeaktionsplans gegründete Lenkungskreis. Grund sind die vorhergesagten Tagestemperaturen von mehr als 32 Grad am Wochenende. Mit der Hitzewarnung werden laut Pressemitteilung des Landratsamtes Alarmierungsketten in Gang gesetzt und Tipps gegeben, wie man sich in der Hitze am besten verhält.

Mit dem Hitzeaktionsplan sind zudem Handlungsempfehlungen und Informationsmaterialien für Schulen, Kindertagesstätten, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und weitere Einrichtungen verbunden. Tipps sollen helfen, gesund durch die Hitze zu kommen – darunter sind Empfehlungen wie feuchte Tücher oder Sprühflaschen mit sich nehmen, sowie kühle Duschen oder Fußbäder.

Cool-Map hilft

Personen, die sich gleichwohl Hitze und Sonne aussetzen wollen oder gar müssen, sollten Sonnencreme auftragen. Ferner sollten die Morgen- und Abendstunden für Vorhaben wie Einkaufen und Sport genutzt werden, man sollte ausreichend trinken und nur leichte Speisen zu sich nehmen.

Zudem helfe die sogenannte Cool-Map – die zeigt kühle, öffentliche Orte im Kreis, an denen man sich bei Hitze aufhalten kann.