Am Wochenende wird es im Kreis Ludwigsburg so heiß, dass es gefährlich für die Gesundheit wird. Was die erste Hitzewarnstufe des Landratsamtes bedeutet.
16.06.2026 - 17:35 Uhr
Für den Landkreis Ludwigsburg gilt ab Donnerstag, 18. Juni, die Hitzewarnstufe 1. Ausgerufen hat sie der im Rahmen des Hitzeaktionsplans gegründete Lenkungskreis. Grund sind die vorhergesagten Tagestemperaturen von mehr als 32 Grad am Wochenende. Mit der Hitzewarnung werden laut Pressemitteilung des Landratsamtes Alarmierungsketten in Gang gesetzt und Tipps gegeben, wie man sich in der Hitze am besten verhält.