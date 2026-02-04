Ein Teenager rast mit einem Auto durch Nehren. Die Polizei muss die gefährliche Verfolgung abbrechen. Wie die Beamten ihn dennoch erwischen.

red/dpa/lsw 04.02.2026 - 12:51 Uhr

Ein 14-Jähriger am Steuer eines Autos hat sich in Nehren (Kreis Tübingen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und mehrere Streifen abgehängt. Als er kurz darauf zu Fuß am Bahnhof des Orts unterwegs war, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Sie beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Wie der Jugendliche zu dem Wagen gekommen war und wem dieser gehört, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte.