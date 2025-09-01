Gefährliche Weltanschauungen: Baden-Württemberg steht ohne Sektenbeauftragte da

Eigentlich ist Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) aktuell auf Sommertour, besucht Kindergärten, Jugendfreizeiten oder die Galopprennbahn Iffezheim, für die sie als Sportministerin ebenfalls zuständig ist. Der Austausch mit Lehrern, Schülerinnen, Athleten und Akteurinnen an der Basis des Bildungslebens machen ihr Spaß. Aber aktuell trübt eine Personalentscheidung, die hinter den Kulissen Wellen schlägt, womöglich ihre Laune.

Die bisherige Beauftragte für gefährliche religiöse und weltanschauliche Angebote, Mirijam Wiedemann, wurde zum Ende August von ihren bisherigen Aufgaben entbunden und in den Schuldienst als Lehrerin zurückbeordert. Das kam so plötzlich, dass die Stelle vorerst nicht besetzt sein wird.

Das überrascht in einer Zeit, in der das Obskure Konjunktur hat, wie es nicht zuletzt der jüngste Sektenbericht dargelegt hat. Geschrieben hat ihn Wiedemann, die seit acht Jahren in der Stabsstelle für Religionsangelegenheiten und Staatskirchenrecht im Kultusministerium für das Thema zuständig war.

Sektiererische und politische Strömungen verschmelzen

Laut diesem Dokument ist es nicht nur so, dass die Corona-Zeit den Markt für Weltanschauungen befeuert hat, dass Fake News, Querdenkertum, Reichsbürger-Ideologien, Staats- und Wissenschaftskritik, Verschwörungsmythen und Esoterik sich über ihre angestammten Klientels hinaus verbreiten konnten und dass sektiererische und politische Strömungen sich zunehmend überlagern. Baden-Württemberg sei, so heißt es weiter, sogar besonders betroffen: „Die Attraktivität des Landes bei der Wahl der Niederlassungen und Standorte von expandierenden religiös-weltanschaulichen Akteuren ist in seiner Wirtschaftsstärke und der damit zusammenhängenden Anziehungskraft begründet.“

Erst vor wenigen Tagen hat das Ministerium die Stelle für die nächsten zwei Jahre ausgeschrieben. Dass sie zeitnah besetzt werden kann, wird in Insiderkreisen bezweifelt. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass das erst wieder zum Schuljahrswechsel im Sommer 2026 klappe. Dienstbesprechungen mit Schulleitern in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe, die Herbst anberaumt waren, bevor Wiedemann weiterbeordert wurde, wurden inzwischen auf unbestimmte Zeit im nächsten Jahr verschoben.

Ministerium beruft sich auf Vertraulichkeit

Zu Personalangelegenheiten gebe man grundsätzlich keine Auskunft, erklärte ein Sprecher Schoppers. Lediglich den generellen Hinweis wolle er geben, dass die Abordnung von Lehrkräften stets befristet sei.

Hinter den Kulissen ist zu vernehmen, dass das Ministerium durchaus die Absicht hatte, Mirijam Wiedermanns Abordnung noch einmal zu verlängern – das sei aber vom Personalrat abgelehnt worden. Die Landtags-SPD, die wegen des Falls mittlerweile eine Anfrage ans Kultusministerium gerichtet hat, fragt ganz im Gegenteil dazu, ob es zutreffe, dass der Personalrat des Kultusministeriums sowie der Hauptpersonalrat Berufliche Schulen im Frühjahr „einer Verlängerung der Abordnung der oben genannten Geschäftsstellenleiterin um zwei Jahre zugestimmt hatten“. Was davon stimmt, ist von außen nicht zu beurteilen.

Auch auf dem Schreibtisch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist die Sache gelandet. Er hat fast ein halbes Dutzend Briefe von Sektenbeauftragten anderer Regierungen erhalten, die Wiedemanns Kompetenzen sowie ihren Einsatz für die internationale Vernetzung loben und sich für ihren Verbleib einsetzen. Alles andere schwäche die Institutionen im Kampf gegen dubiose Weltanschauungen, so die Schreiben aus Österreich, Belgien, Schweiz und Nordrhein-Westfalen. „Die Entscheidung ist Sache des Ressorts. Es ist allerdings üblich, dass zeitlich befristete Abordnungen irgendwann enden“, teilte das Staatsministerium auf Anfrage mit. Die Regierungszentrale zweifle die Entscheidung des Kultusressorts nicht an.