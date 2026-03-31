Gefährlicher Trend: „Anfeindungen auf Böblinger Behördenmitarbeiter sind deutlich gestiegen“

Einem Mann wird der Zutritt zur Ausländerbehörde verweigert, weil er sich nicht an die Corona-Auflagen halten will. Daraufhin wird er aggressiv und zertrümmert eine Glastür im Böblinger Landratsamt. Der Vorfall machte vor einiger Zeit Schlagzeilen – und verweist auf eine Entwicklung, die Verwaltungen zunehmend beschäftigt: Immer häufiger sehen sich Mitarbeiter in Rathäusern und Landratsämtern mit Beschimpfungen, Drohungen oder sogar körperlichen Übergriffen konfrontiert. Während einige Rathäuser oder Landratsämter bereits Sicherheitspersonal einsetzen, setzen andere bislang auf bauliche Maßnahmen, Alarmknöpfe, oder Schulungen für Beschäftige im Umgang mit aggressiven Besuchern.