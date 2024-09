Vor allem wegen vieler Falschparker hat die Initiative Kidical Mass den Weg zur Vogelsangschule 2023 zum gefährlichsten Schulweg in Stuttgart erklärt. Was die Stadt tut, um die Situation zu verbessern – und woran sie scheitert.

Alexandra Kratz 24.09.2024 - 12:54 Uhr

Falschparker sind eines der Hauptprobleme, wenn es um sichere Schulwege geht – insbesondere in den dicht besiedelten Innenstadtbezirken. Dort ist es nicht immer leicht, einen freien Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung zu finden. Die Folge: die Autos stehen auch in Kreuzungsbereichen oder auf Zebrastreifen. Besonders Kinder haben es dann schwer, sicher über die Straße zu kommen. Was tun?