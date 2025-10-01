Dem Zoll sind bei einer Überprüfung eines Gastrobetriebs zwei Mitarbeiter ins Netz gegangen, deren Pässe „Totalfälschungen“ seien. Den Männern droht die Ausweisung.
01.10.2025 - 18:44 Uhr
Es war nur eine routinemäßige Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Doch die hat für zwei Helfer eines Pizzalieferdienstes im Landkreis Ludwigsburg erhebliche Konsequenzen. Wie das Hauptzollamt Heilbronn berichtet, müssen die beiden nun mit ihrer Ausweisung rechnen – weil sie sich illegal im Land aufgehalten haben sollen.