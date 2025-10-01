Die Mitarbeiter des Gastrobetriebs hätten sich vor Ort mit einem griechischen Reisepass beziehungsweise einer bulgarischen ID-Karte ausgewiesen. „Wegen erheblichen Manipulationsverdachts an den Ausweisdokumenten haben wir diese mit einem Dokumentenprüfkoffer kontrolliert“, wird eine Einsatzkraft in der Pressemitteilung des Zolls zitiert. Das Gerät habe den Verdacht der Zöllner bestätigt. Es habe sich zudem herausgestellt, dass die 28 und 36 Jahre alten Männer tatsächlich indische Staatsangehörige sind und es sich bei ihren Ausweisen um „Totalfälschungen“ handelt.